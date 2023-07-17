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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

5 خطوات لتحضير الچلي الجاهز بالمنزل.. تعرفي عليها

الچلي
الچلي
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تعد حلوى الجلي بنكهاتها المختلفة من أكثر الحلوي التي يفضلها الأسر وخاصة الأطفال في  فصل الصيف لذا نقدم اليكن  اربعة خطوات لتحضير الجلي بالمنزل.

المكونات لأربعة أشخاص

مغلف من بودرة الجيلي بالنكهة المفضلة ومنها نكهة الفروالة  كوبان من الماء.


طريقة التحضير في 10دقائق

1. أغلي الماء  
2.سخني كوب من الماء في إناء على النار حتى تغلي.
3.ضعي بودرة الجلي في وعاء متوسط الحجم ثم اسكبي كوب الماء الساخن.

4.حركي المكونات حتى تتجانس ثم اسكبي كوب الماء البارد بعدها، ثم اخلطي المزيج جيداً حتى يتجانس.


5. اسكبي الجلي في كاسات التقديم، واتركيها جانباً حتى تبرد ثم أدخليها إلى الثلاجة مدة 4 ساعات حتى تجمد قبل التقديم.
 

5 خطوات الثلاجة الچيلي المكونات طريقة التحضير