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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يمنح لاعبي سموحة 10 أيام راحة سلبية عقب انتهاء الموسم

فريق سموحة
فريق سموحة
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منح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، لاعبيه راحة سلبية لمدة ١٠ أيام، عقب لقاء المصري البورسعيدي في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

ويعقد أحمد سامي جلسة خاصة مع إدارة النادى السكندري، لحسم موقف اللاعبين مع تقديم تقريرًا شامل لتقييم جميع لاعبي الموج الأزرق، بالإضافة إلى تقديم مذكرة بشأن ملف اللاعبين الجدد وتحديد قائمة الراحلين والمراكز التى يحتاج تدعيمها خلال الميركاتو الصيفي.

والجدير بالذكر أن سموحة أنهى الموسم المنقضي حديثًا في المركز العاشر برصيد ٤٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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