الخارجية الإيرانية: لازلنا منفتحين على مفاوضات الاتفاق النووي

أعلن ناصر كنعاني، الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تزال منفتحة على استمرار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، معبرًا: "لا تزال السبل الدبلوماسية مفتوحة أمامنا حول الاتفاق النووي".

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي له اليوم في وزارة الخارجية الإيرانية، إن المفاوضات وحدها هي ما يمكنها أن توصل الأطراف في النهاية إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، مشيرًا إلى إمكانية التوصل في القريب العاجل لاتفاق إلا أنه على واشنطن أن تبدى مرونة أكثر من ذلك إذا أرادت الوصول لاتفاق نهائي.

وطالب كنعاني الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن ممارسة أدوار من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، محذرًا في الوقت ذاته من التدخل غير المبرر للولايات المتحدة في أمور المنطقة.