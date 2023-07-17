الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلي فى كأس مصر لعدم وجود لاعبين

أرسل مسئولو نادي الداخلية خطابًا إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامته 30 من الشهر الجاري.

ويواجه فريق الداخلية أزمة كبيرة تهدد مباراته ضد الأهلي في بطولة كأس مصر.

وتتمثل أزمة مباراة الأهلي والداخلية، في أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، كانت حدد موعد هذه المباراة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023.

وأعلن اتحاد الكرة موعد فتح باب القيد من أجل تسجيل الأندية صفقاتها الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، بداية من يوم 27 يوليو الجاري.

ويعتبر أغلب قوام فريق الداخلية، لاعبين معارين من الأندية الأخرى، وبذلك ستنتهي إعارتهم قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر، وسيصل قوام الفريق إلى 12 لاعب فقط.

وكان علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية طالب الاتحاد المصري، بتغيير موعد المباراة قبل فتح باب القيد، لكن الأهلي يواجه أزمة أخرى وهي أنه لديه مباراة ضد المصري البورسعيدي، يوم 26 من الشهر الجاري.

وتتجه المباراة للتأجيل خاصة بعد موافقة الطرفين حيث يسعى الأهلي لأخذ قسط من الراحة بعد نهاية الدوري.