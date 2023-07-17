وزارة شئون المجالس النيابية تمارس العمل من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية

باشرت وزارة شئون المجالس النيابية عملها بكافة الإدارات وبكامل موظفيها من مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت بعض إدارات الوزارة قد انتقلت بالفعل منذ عدة أشهر للمقر الجديد والعمل من خلاله، واكتمل انتقال كافة الإدارات عقب انتهاء دور الانعقاد لمجلسي النواب والشيوخ.

وقد هنأ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية العاملين بالوزارة بالانتقال إلى المقر الجديد، مؤكدًا على أن الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة هو بداية العمل الحكومي الرقمي المتطور، مما يعد إنجازا غير مسبوق وطفرة حضارية هيأت مناخ وبيئة صالحين لإدارة الدولة المصرية.