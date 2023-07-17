زد يطلب استعارة أحمد سيد غريب من الأهلي

تلقى أحمد سيد غريب مهاجم النادي الأهلي، عرضًا رسميًا من نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، من أجل الانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب خاض موسما مع الداخلية، انتهى ببقاء فريقه في دوري الأضواء والشهرة، بسيناريو دراماتيكي أمام الداخلية وتسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويرغب مسؤولو نادي زد الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، في الحصول على خدمات أحمد سيد عبد النبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى لإبرام العديد من الصفقات خلال الفترة الحالية، وتدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين.

ويناقش مسؤولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، العديد من العروض المقدمة إلى أحمد سيد عبد النبي، من أجل حسم القرار النهائي، بشأن إعارة اللاعب، لاسيما أن السويسري مارسيل كولر، وافق على إعارته من جديد، لعدم وجود مكان له داخل الفريق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا غاليًا على نظيره المقاولون العرب بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مباريات الدوري الممتاز.