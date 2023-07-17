ثقافة الدقهلية تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

نظم بيت ثقافة أجا بفرع الدقهلية، اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان “ذكرى 23 يوليو غيرت وجه التاريخ”؛ وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 23 يوليو.

وتحدث الشاعر حسن مأمون، عن ثورة ٢٣ يوليو، على أنها تحرك عسكري ضد الحكم الملكي وقادة ضباط الجيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أدى لإلغاء الملكية ونفى الملك فاروق الأول لإيطاليا وتحول نظام الحكم فى مصر إلى جمهورية رئاسية، وعرف فى البداية باسم الحركة المباركة ثم أطلق عليها ثورة ٢٣ يوليو عقب حل الأحزاب السياسية، وثورة ٢٣ يوليو هي نقطة تحول جوهرية فى التاريخ المصري كما أنها تعد منطلقا لكل الثورات وحركات التحرر الإقليمية والعالمية وحققت نجاحات غير مسبوقة.

وعقد نادي أدب البيت، ندوة بعنوان "مقدمات وأسباب ونتائج ثورة ٢٣ يوليو"، بدأت الندوة بشرح الشاعر مصطفى الششتاوي، عن شعر التفعيلة والأوزان والعروض، بينما تحدث الشاعر حسن مأمون رئيس نادي الأدب عن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، هي الثورة المصرية التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة الزعيم المصري جمال عبد الناصر للإطاحة بنظام الملك فاروق ولتحرير مصر من الاستعمار البريطاني، تنازل الملك عن العرش في ٢٦ يوليو ١٩٥٢ وغادر البلاد إلى إيطاليا، وبعد عام واحد ألغى النظام الملكي وأُعلن قيام الجمهورية، شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم: محمد البيه وقصيدة "الزحمة"، وأيمن الناقر بقصيدة "مشاعر عربية"، وأحمد الشرقاوي بقصيدة "كلمات في الحب"، ومصطفى الششتاوي بقصيدة "صاحبتك العمر"، وأحمد ناصف بقصيدة "أجمل صحبة"، والزاهد الديب بقصيدة "يا خير فجر"، وعبدالرحمن فرج بقصيدة "ليه تحزن"، وطلعت مسلم بقصيدة "واعدة بالعشق"، وإسلام نبيل بقصيدة "لا تأتي غدًا"، وإبراهيم شبل بقصيدة "احتواء"، وحسن مأمون وقصيدة "شيخ الأزمنة البلهاء".

تقدم الفعاليات من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

في حين نظم قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر، أمسية شعرية احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، أدارها الشاعر محمد سلام رئيس نادي الأدب، وشارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم: إيهاب علي قصيدة "الليل وآخره"، ومحمد علي قصيدة "الروح"، وبشري الورداني قصيدة "أشعار اخر"، وتخلل الأمسية فقرة فنية وعزف مقطوعة موسيقية للموسيقار أحمد عبدالحي، وفقرة غنائية للفنان ممدوح عبدالعزيز.

وعقدت مكتبة كفر غنام الثقافية، محاضرة عن "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو" بمركز شباب كفر غنام، تحدثت فيها الباحثة إيمان عبدالله إلى أن مبادئ الثورة والعلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وما حققته من تغييرات جذرية في جميع المجالات، ومدى تأثيرها للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وقامت الثورة على أثر إخفاق مصر والعرب في حرب 1948، حيث تم تأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش، وألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية وحددت ستة مبادئ قامت عليها، ومما يحسب لهذه الثورة أنها حظيت بتأييد شعبي.