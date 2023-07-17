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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعاقب محمد عبد المنعم بسبب أحداث القمة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن توقيع عقوبة مالية على محمد عبد المنعم مدافع الفريق، وذلك بسبب أحداث مباراة القمة أمام الزمالك ودخوله في مشادة مع علي معلول ومحمد هاني، وتم تصوير تلك الواقعة بالفيديو.

وقال مصدر داخل الفريق للبوابة نيوز إن الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على محمد عبد المنعم بسبب خروجه عن النص وظهوره بهذا الشكل السيء، على الرغم أن زملائه كانوا يتحدثون معه لمصلحته فقط. 

وشدد المصدر على أن سيد عبد الحفيظ سوف يطبق اللائحة المالية على محمد عبد المنعم، وتغريمه مبلغ مالي نظير ما فعله في لقاء الزمالك الذي انتهي بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف. 

الأهلى محمد عبد المنعم القمة علي معلول الزمالك