إزالة 21 تعديا على أراضي الدولة في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بيانًا بشأن ما تم إزالته اليوم من تعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 من إزالة التعديات على أملاك الدولة.

حيث تم إزالة حالة تعد ولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بمساحة 160 متر بمركز ومدينة كفر سعد، ليبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بداية هذه المرحلة 43 حالة تعدي مباني بمساحة 3283 متر،وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 30 فدان.

ووجهت "محافظ دمياط" بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى شركتى مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض الموقف الحالى للمنطقة وكذلك موقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء، حيث وجهت " المحافظ " بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

وعلى جانب آخر، اطلعت " محافظ دمياط " على الإجراءات التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد استلامها للمشروعات بالمنطقة، لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى، كما ناقشت ملامح الخطة القادمة لتنفيذ تلك الأعمال.