الأهلي يطلب السعة الكاملة لجماهيره في مباراة حرس الحدود

طلب مسئولو النادي الأهلي حضور الجماهير الحمراء بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام حرس الحدود، والتي ستقام مساء الأربعاء المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد هذه المباراة أجواء احتفالية كبيرة، نظرا لتسلم نادي القرن الأفريقي درع الدوري المصري، الذي فاز به بشكل رسمي بعد أن اعتلى جدول الترتيب متفوقا على كل منافسيه.

ويرغب الأهلي في حضور جماهيره بالسعة الكاملة، لتشهد المظاهر الاحتفالية تواجد أكبر عدد من الجماهير، ولإسعاد جمهور النادي الأهلي العاشق للكيان.

ويسعى المارد الأحمر إلى حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يتمكن من الترتيب لهذه الاحتفالية بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب.