دعوة للصلاة من أجل البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو

وجهت السيدة سوزي الحاج، المنسقة العامة في اللجنة البطريركيّة المارونيّة للتكريس، دعوة نشرتها على صفحة الواتساب الخاصة بالمشاركين في السينودس القاري الذي انعقد في لبنان، وذلك للصلاة من أجل البطريرك الكلداني الكاردينال لويس ساكو.

وفيما يلي نص الدعوة:

رسالة نداء من القلب عن البطريرك ساكو،

إلى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،

إلى الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا،

إلى البطاركة الكاثوليك في لبنان والشرق،

إلى الأب خليل علوان، أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك،

إلى كلّ المكرّسين والمؤمنين بوحدة المسيحيين، خصوصًا المشاركين في المسيرة السينودوسيّة،

بقدر ما كانت الفرحة كبيرة بلقاءات الجمعيّة السينودسيّة في بيت عنيا مزار سيّدة لبنان حريصا المنعقدة بين 13 إلى 17 فلراير 2023، وبكلّ النشاطات المباركة التي تلتها في مختلف البلدان والكنائس المشاركة، وبالخبر المبارك لتعيين بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا كاردينالًا، بقدر ما صعقنا في صميم القلب بالأخبار المؤلمة عن صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم!

لذا جئنا بموجبه، نظرًا للاحترام والمودّة الكبيريْن اللذين نكنّهما جميعًا لشخص الكاردينال ساكو، نطلب تعميم حملة صلاة على نيّة السلام في العراق وكلّ الشرق الحبيب، دعمًا لمسيرة الكاردينال ساكو الداعمة دومًا للأخوّة والمحبّة بين كلّ الناس على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

أرجو تقديم تساعية قداديس في مختلف الكنائس الكاثوليكية الشرقيّة، في لبنان والشرق والعالم، علاوة على صلوات الورديّة، وتوزيع ساعات السجود للقربان الأقدس بين مختلف البلدان والكنائس عمومًا والكاثوليكيّة خصوصًا، وذلك، طالبين شفاعة مريم العذراء والدة الإله الفائقة القداسة، وشفاعة رؤساء الملائكة مار ميخائيل ومار جبرائيل ومار روفائيل، والقديس Saint Irénée de Lyon شفيع الوحدة والسلام، والقدّيسة مارينا راهبة قنوبين وشفيعة المظلومين والمتّهمين زورًا.