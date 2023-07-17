مديرية العمل بالقليوبية تعلن عن وظائف معلمين بالمحافظة

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن وظائف جديدة بالمحافظة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الصادرة من الوزارة، حيث يمكن التقدم للوظائف من الآن وحتى اكتمال العدد بالمديرية أو مكاتب العمل التابعة للمديرية.

وأوضحت إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالقليوبية، في بيان للمديرية اليوم، أن وظائف المديرية بالقليوبية التابعة لوزارة العمل المتاحة في إعلان الوزارة اليوم كالتالي: مدرسة سليم ذهني الخاصة بشبين القناطر أول طريق طوخ مطلوب بها (5 مدرسين لغة إنجليزية و2 مدرسين حاسب آلي و4 مدرسين رياضيات)، ومدرسة سليم ذهني الخاصة بشبين القناطر وعنوانها أول القناطر طريق الاحراز - القليوبية، مطلوب (7 مدرسين لغة إنجليزية و4 مدرسين رياضيات).



وأضافت وكيل الوزارة، أن الشروط لوظائف مديرية العمل الجديدة بالقليوبية، هي الحصول على مؤهل عالي، والسن أكبر من 20 عامًا، والراتب حسب المقابلة.

وأوضحت أنه يمكن التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية من خلال الإطلاع على الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل أو التوجه إلى وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية، أو الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من هنا

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