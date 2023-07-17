العم قطامش في ضيافة بيت الست وسيلة

يستضيف بيت الشعر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 19 يوليو الجاري، صالون حكايات العم قطامش، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "ظرفاء القرن العشرين"، ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر.

ويستعرض العم قطامش حكايات ونوادر وقفشات حافظ إبراهيم، وأحمد شوقي، والشيخ البشري، وكامل الشناوي، وإبراهيم ناجي، وأم كلثوم، والشاعر مصطفى حمام، والشاعر عبدالحميد الديب وغيرهم، يتخلله إلقاء شعري للمبدع محمد يوسف.

يصاحب الصالون فقرات غنائية من الطرب الأصيل للفنان حسين فريد وفرقته الموسيقية.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.