"الوردة ارتاحت".. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة

عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجددًا من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع".

حيث يقول في مطلع الأغني: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحتو إذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت".

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، الى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

