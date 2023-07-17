ثريدز يعزز شعبية تطبيق يحمل نفس الاسم

منذ انطلاق تطبيق ثريدزتطبيق ثريدز، الذي أطلقته ميتا قريبا، وهو يحظي بمردود كبير بين مستخدميه في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن هذه الاهتمام انعكس على تطبيق يحمل نفس الإسم، حيث شهد إقبالا واسعا في الفترة الأخيرة.

وشهد ثريدز، وهو بديل Slack الذي كان موجودا منذ عام 2019، بأكثر من 880.000 عملية تحميل على نظام التشغيل iOS بين 6 و12 يوليو ، بعد أن كان عدد تنزيلاته قليلة قبل ذلك.

وأصبح ثريدز "بديل Slack"هو البرنامج 52 الأكثر تنزيلا على مستوى العالم في متجر آبل.

وفي عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، تمكن حتى من اختراق المراكز العشرة الأولى، وقد يكون لذلك علاقة بحقيقة أن ثريدز من إنستجرام غير متوفر في الاتحاد الأوروبي، وبدأت ميتا في حظر الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الخدمة من خلال VPN.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لطبيعة أنه يمتلك النطاق thread.com، فقد تمتع ثريدز "بديل Slack" بزيادة "كبيرة" في حركة المرور إلى موقعه على الويب.

وفي الواقع ، أضافت الشركة مؤخرا ملاحظة إلى صفحتها الأولى تعلن فيها أنها "غير مرتبطة بـ إنستجرام". وعلى تويتر، ستجد إخلاء مسؤولية مشابه، حيث توضح الشركة "ليس لدينا أي ارتباط مع ميتا. لكنك مرحب بك للبقاء هنا".

ولم تكن ميتا الشركة الأولى التي تستخدم نفس العلامة التجارية، فهناك عدد من الشركات تسمى Lightyear، بما في ذلك شركة لتشغيل المركبات الكهربائية الشمسية، ومنصة للدورات التدريبية عبر الإنترنت، وشركتين منفصلتين في مجال التكنولوجيا المالية،وذلك بحسب موقع إن غادجيت.



