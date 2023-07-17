إنشاء خطي أنابيب بطول 8 كيلو متر لنقل مياه صرف حقل ظهر

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لمناقشة دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات تنمية حقل ظهر.

وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية حقل ظهر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع، ومنها توسعات محطة المعالجة البرية بحقل ظهر، وإمكانية إنشاء خطي أنابيب برية بطول 8 كيلو متر وقطر 6 بوصة لنقل مياه الصرف الصناعي لحقل ظهر، والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث حول التنمية التي شهدتها منطقة غرب بورسعيد، وعلى رأسها إقامة حقل ظهر، والذي أنشئ في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عام 2016، خلال 22 شهرا.