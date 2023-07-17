الشباب والرياضة تنفذ مبادرة “رواد تحيا مصر” للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفرالشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية، لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية " تنفيذ مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، وطرق التدوال الآمن بمركز شباب مدينه الرياض.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إشراف نانيسي الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبنى ودعم الكيانات التى تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب فى كل المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - والذي يوجه دائما برعاية الشباب وتمكينهم فى شتى المجالات.

كما أضاف ان الندوه تناولت تعريف المخلفات الإلكترونية واصنافها وتأثيرها على البيئه وتأثيرها على الفرد وكيفية التخلص الأمن منها قدمت فعاليات تلك الندوة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق المشروع بالمديرية، أدار اللقاء مريم فرحات من أعضاء فريق رواد تحيا مصر.

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