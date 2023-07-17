المفوضية الأوروبية: الحركة في يونيو تجاوزت 2019.. وصربيا وتركيا في المقدمة

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن لجنة السفر بالمفوضية الأوروبية (ETC)، عن استمرار نمو انتعاش السياحة في أوروبا حيث وصل مؤخرًا إلى ما يقرب من 95 % من حركة السياحة الوافدة في عام 2019.

وأضاف التقرير الصادر اليوم، أنه على الرغم من أن المسافرين واجهوا مشاكل اقتصادية مؤخرًا، فقد أبدوا اهتمامًا قويًا بالسفر طوال هذا الصيف، ومن بين الوجهات الأفضل أداءً من حيث القيمة مقابل المال في أوروبا كانت صربيا (+27٪)، وبلغاريا (+21 %)، والجبل الأسود (+12 %)، وتركيا (+9 %)، وتُظهر بيانات يونيو الحالية أن الانتعاش يقترب من مستويات عام 2019، وقد كانت الزيادة مدفوعة بزيادة قدرة وتعداد شركات الطيران الأوروبية والأجنبية العاملة في المنطقة، والتي ستطرح في السوق في الوقت المناسب لأشهر الصيف.

وبناءً على تقرير اللجنة، سيتخذ تخطيط الرحلات الأوروبية منعطفًا أيضًا هذا الصيف، حيث وصل إلى مستويات ما قبل الوباء مع سعة المقاعد المخطط لها بنسبة 96 %، وفي الوقت نفسه، أظهرت الإيرادات الدولية للمسافري أيضًا انتعاشًا مستمرًا، حيث وصلت إلى 90.8 % من مستويات عام 2019 في أبريل 2023.

وعلاوة على ذلك، فإن 52 %، من الوجهات المبلغ عنها قد تجاوز مستويات ما قبل الوباء من الوافدين من الولايات المتحدة السياحية حتى الآن هذا العام، وقالت لجنة السفر: "مع استمرار التضخم المرتفع والركود المحتمل الذي يلقي بثقله على الأسر الأمريكية، فإن القدرة على تحمل التكاليف ستكون عاملًا رئيسيًا في اختيار السائحين لوجهة السفر داخل أوروبا".

وأبلغت وجهات جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​مثل البرتغال (+79 %) وتركيا (+78 %) والجبل الأسود (+43 %) عن زيادات كبيرة في عدد الوافدين من سوق الولايات المتحدة، كما سجلت بلدان أوروبا الشرقية، وكذلك لاتفيا وبولندا، زيادة بنسبة +135 % + 51 % على التوالي، أما بالنسبة للاتفيا، فإن هذه الزيادة مرتبطة بزيارات الأصدقاء والأقارب من الشتات اللاتفي الذين يعيشون خارج أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت اللجنة، عن أن العدد الإجمالي للرحلات الأوروبية المخططة من يونيو إلى نوفمبر 2023 انخفض بنسبة 4 % مقارنة بالعام السابق بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة، ولكن على الرغم من التراجع، ما زال 69 % من الأوروبيين يخططون للقيام برحلة خلال هذه الفترة، ومن بين الجنسيات، أظهر النمساويون أعلى مستوى من الإحجام عن السفر وسط مخاوف تتعلق بالتكلفة، حيث كان لدى 45 % فقط من المشاركين خطط سفر، واحتل السويسريون المرتبة الثانية بنسبة 56 % من المستطلعين الراغبين في السفر، والألمان بنسبة 62 %.