مصدر: نكافح لإخراج سيدة و3 أطفال تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

كشف مصدر مطلع عن صعوبة فى إخراج الأحياء العالقين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار فجر اليوم.

وقال المصدر: إن المحاصرين تحت الأنقاض سيدة و3 أطفال وجارى إخراجهم بعد مرور قرابة 12 ساعة على الحادث.

وأشار إلى ان ضيق الشارع تسبب فى إعاقة جهود الأنقاض حيث يمنع دخول السيارات الكبيرة والمعدات وأن رجال الإنقاذ يكافحون باستخدام باستخدام المعدات البسيطة للوصول للضحايا.

وانتشلت قوات الإنقاذ البرى الجثة التاسعة فى حادث انهيار عقار حدائق القبة وتواصل أجهزة الأمن جهودها للبحث عن 4 آخرين أسفل الأنقاض.

تضررت ٣ عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وقامت أجهزة الأمن باخلاء السكان منها.

وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة لحوائط من عقار آخر.

وتواصل قوات الإنقاذ البرى جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار .

وأضاف شهود العيان انهم تفاجاؤا بانهيار العقار فجر وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي مما تسبب فى الانهيار .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار.

وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد انها احد اسباب الانهيار.



وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 9 متوفيين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 9 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

إخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وفصل الكهرباء والغاز

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازي.



وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور ،كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة لقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بـ 3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.