حبس عامل قتل طفل زوجته في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل بتهمة قتل طفل زوجته الذي يبلغ عامين بعد اعتدائه عليه باستخدام عصا خشبية في منطقة عين شمس بسبب كثرة بكائه، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من ربة منزل بتضررها من زوجها عامل خردة لقيامه بالتعدي بالضرب على نجلها “عامين” باستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.