زوران مانولوفيتش يرحل رسميًا عن تدريب الاتحاد السكندري

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، الشكر للصربى زوران على الفترة التي قاد فيها فريق الكرة.

وأجتمع رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم مع الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة، عضو مجلس الإدارة، ووكيل المدير الفني، وتم أستعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، وأستمع رئيس النادى جيدًا لوجهة نظر "زوران" ورؤيته الفنية والتي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران بالتعاون الصادق و الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحي، والسعي الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر.

وأكد زوران لرئيس النادى بأنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله والعودة لبلاده في هذا التوقيت وأصر على هذه الرغبة، مشيرا بأنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل، معبرًا عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.

وبناء على ما تقدم فإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة وتتمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة.