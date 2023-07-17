السفارة الألمانية بالقاهرة تنعى ضحايا عقار حدائق القبة

أعربت سفارة ألمانيا بالقاهرة، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى أسر ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة.

وقالت السفارة في بيان لها ببالغ الحزن والاسى، تتقدم السفارة الألمانية في القاهرة بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا عقار حدائق القبة في مصابهم الأليم، وتتمني للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر أن عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين، والعقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدا في عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها، وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.