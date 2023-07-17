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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية" تستقبل آخر أفواج حج القرعة العائدون من الأراضي المقدسة.. فيديو

فيديو.. وزارة الداخلية
فيديو.. وزارة الداخلية تستقبل آخر أفواج حج القرعة
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وصل آخر أفواج حج قرعة وزارة الداخلية بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضى المقدسة عقب آداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم، جاء ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ.

وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحًا كبيرًا فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلًا عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.
وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.

الفيديو من هنا 

السعودية آخر أفواج حج القرعة فريضة الحج