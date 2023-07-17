أرسنال يتصدر قائمة الفرق الأعلى قيمة تسويقية

تصدر فريق أرسنال الإنجليزى قائمة الفرق الأعلى فى العالم من حيث القيمة التسويقية، بعدما أبرم عدة صفقات قوية عزَّز بها صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي «ديكلان رايس» أحدث صفقات النادي اللندني بضمه من وست هام يونايتد بتكلفة قياسية بلغت 105 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ المدفعجية.

وذكر موقع «ترانسفير ماركت»، فإن آرسنال بات أغلى فريق من ناحية القيمة السوقية، متجاوزا مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبلغت قيمة الجانرز 1.21 مليار يورو، ليحتل صدارة فرق العالم، فيما تراجع المان سيتي للمرتبة الثانية عند 1.19 مليار يورو.

ونجح باريس سان جيرمان في اقتحام القائمة بوصوله إلى 1.03 مليار يورو بعدما أبرم 7 صفقات جديدة هذا الصيف.

وحل ريال مدريد في المرتبة الرابعة بقيمة 991 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ بقيمة تتجاوز 894 مليونا.