منطقة بنها الاستثمارية تنظم ندوة تعريفية عن أهمية التصدير

نظمت منطقة بنها الإستثمارية بمحافظة القليوبية، ندوة تعريفية لمستثمرين المنطقة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الإقتصادي وأهمية تصدير منتجاتهم.

تأتي هذه الندوة في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بهدف رفع حجم صادرات الدولة المصرية إلى 100 مليار دولار وذلك لسد الفجوة الدولارية.

جاء ذلك بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والدكتور محمود بسيوني المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية، وداليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري وأحمد منصور مدير منطقة الاستثمار ببنها، والمهندس مصطفى المأمون وأحمد الهواري وسارة عوف ممثلين عن الاداره المركزية للمناطق الاستثمارية ولفيف كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم.

واستعرض "أحمد كمال" رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية مدى أهمية منطقة استثمار بنها في توفير استثمار جيد في الصناعات الغذائية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي.

وأوضح "كمال" خلال كلمته على أن أننا لدينا توجيهات من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيادة السياسية بتوفير كافة السبل لدعم مجتمع الأعمال بكافة المناطق الاستثمارية.

ومن جانبه قال أحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها نبذة عن المنطقة، موضحاً أنه جرى تخصيص المنطقة الاستثمارية للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، حيث تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية و 16 منفذ بيع و 18 مخزن و 6 وحدات تبريد، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، كما تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومبني إداري ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين. بالاضافه لقاعه مؤتمرات، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%.

كما أكد «محمود بسيوني» المدير التنفيذي لغرفه الصناعات الغذائية عن ان اهداف الغرفة يخلق مناخ تشريع ايجابى يساهم فى زيادة جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية و المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع تعزيز قدرات أعضاء الغرفة فى شتى النواحى الفنية من خلال توفير خدمات فنية متنوعة ومميزة بناء صورة ايجابية عن الصناعات الغذائية المصرية والترويج لها فى مختلف المحافل الدولية .

كما أكدت «داليا قابيل» عن مدي أهمية إقامة معرض فود افريكا للصناعات الغذائيه لعرض منتجات الشركات المصريه فى مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تكوين علاقات مع المصدرين المصرين والأجانب من خلال المعرض، وهذا لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى كيفية الاستفادة من إقامة ندوات تثقيفي بالمعرض.

وقالت «مي خيري» المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن أهمية حصول المستثمرين داخل المنطقة علي عضويه المجلس التصديري للحصول علي البطاقات التصديرية وسجل المصدرين للإستفادة من الدورات التدريبية التي تقدم من المجلس التصديري والمشاركة في البعثات التجاريه التي يقوم بها المجلس، واوضحت إلى المجلس التصديري يساعد في تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمختلف المناطق الاستثمارية للتصدير.