تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، تأجيل جلسة نظر استئناف اللاعب إسلام جابر، "محبوس" في دعوى إثبات النسب المقدمة من سيدة أدعت زواجها منه عرفيا لـ11 سبتمبر للاطلاع..

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، فى وقت سابق، اللاعب فى القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم اللاعب بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف وتم تحديد الجلسة السابق ذكرها.

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.