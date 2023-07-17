مفاجأة.. كولر يوافق على رحيل هداف الأهلي في الميركاتو الصيفي

وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على رحيل، مهاجم وهداف الفريق محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقي الأهلي عرضين رسميين من نادي جينك البلجيكي، ونادي فاتح جمرك التركي خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدمات المهاجم الملقب بـ"المخيف" سواء على سبيل الاعارة أو البيع النهائي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وافق على رحيل محمد شريف بشكل في الميركاتو الصيفي خاصة بعدما اقترب النادي من حسم صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، كما أن “شريف” لا يعتبر المهاجم رقم 1 في صفوف الفريق في ظل اعتماد “كولر” على محمود كهربا في مركز رأس الحربة.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر وصول العرض المالي من ناديي جينك البلجيكي أو فاتح جمرك التركي للتفاوض حول رحيل محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشدد المصدر على أن محمد شريف يرغب في خوض التجربه الاحترافية في الموسم المقبل وأبلغ إدارة النادي بالموافقة على أحد العرضين.

وشارك محمد شريف في 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في جميع المباريات بواقع 2243 دقيقة سجل خلالها 14 هدفا، بينما خاض 149 مباراة بالقميص الأحمر سجل 58 هدفا وصنع 11.