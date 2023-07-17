%90.17 نسبة النجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس التربية حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %90.17، كما أعلن رئيس الجامعة عن تصدر الطالبات قائمة العشر الأوائل، مشيرًا إلي أن جميعهم حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لطلابه من خريجي كلية التربية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح على المستوى الشخصي والعملي، مُطالبًا بضرورة السعي نحو استكمال الدراسات العليا، والعمل على تطوير مهاراتهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وفي بيان له- أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشر الأوائل وجاءت أسماؤهم كالتالي:-

منه الله رضا عبد الله شعبة التربية الخاصة بالمركز الأول، أمل السيد محمد شعبة التربية الخاصة بالمركز الثاني، تليها في المركز الثالث أزهار أحمد مرزوق شعبة تعليم عام/ جغرافيا، ثم رضوى فتحي إسماعيل شعبة تعليم عام / اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالمركز الرابع، بينما حصلت على المركز الخامس أمنيه محمد عبد العزيز شعبة التربية الخاصة، وفيما جاءت إسراء محمد أمين تعليم عام / تاريخ في المركز السادس، كما حصلت على المركز السابع رويده انس السعدي شعبة تربية خاصة، وبالمركز الثامن ميادة مصطفى علي شعبة رياض أطفال،ثم شمس محمد عبد النعيم شعبة تعليم عام / اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالمركز التاسع، واخيرًا حصلت سامية إبراهيم خليل- تعليم عام علم النفس- على المركز العاشر.

من جانبه - أوضح الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية النسبة العامة لجميع الأقسام والشعب الدراسية، والتي جاءت على النحو التالي شعبة العلوم تعليم أساسي بلغت نسبة النجاح 63.16%، شعبة الرياضيات تعليم أساسي 55.56%، شعبة اللغة العربية تعليم أساسي 98.31%، شعبة الدراسات الاجتماعية تعليم أساسي 91.25%، شعبة الكيمياء تعليم عام بلغت النسبة 97.22%، العلوم البيولوجية والجيولوجية تعليم عام بلغت 100%،الرياضيات تعليم عام بنسبة نجاح 47،83%.

وأكملت الدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عرض النسب العامة للنجاح لباقي الشعب والتي جاءت كالتالي الفيزياء تعليم عام 80.77%،اللغة العربية والدراسات الإسلامية تعليم عام بلغت نسبة النجاح 98.57%، اللغة الإنجليزية تعليم عام 96.34%، اللغة الفرنسية تعليم عام 97.5%، التاريخ تعليم عام بنسبة 97.83%، الجغرافيا تعليم عام 98.55%، علم النفس تعليم عام بنسبة 96.25%، شعبة رياض الأطفال 97.22%، التربية الفنية بنسبة 75.71%، التربية الموسيقية 58.33%، بينما بلغت نسبة النجاح بشعبة تكنولوجيا التعليم 94.74%، وفي التربية الخاصة بلغت 97.62%.

وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أن جميع النتائج تم إعلانها عبر برنامج ابن الهيثم.