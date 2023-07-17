بدء التحويلات من وإلى الكليات بجامعة الأقصر 6 أغسطس

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

حدد المجلس، موعد التحويلات من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2023-2024، على أن يبدأ الموعد من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 وحتى قبل بداية العام الجامعي 2023-2024 بأسبوع، على أن يكون التقديم بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.

كما قرر المجلس، بدء تلقي طلبات الطلاب المكفوفين، للقبول بكلية الألسن بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024، على أن يبدأ من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 من أكتوبر 2023، على أن يكون التقديم بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.

وافق المجلس على فتح التسجيل للفصل الصيفي للمستويات "الأول والثاني والثالث" بنظام الساعات المعتمدة لجميع الأقسام على أن يكون فتح التسجيل للمقررات يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 ولمدة 8 أسابيع.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)