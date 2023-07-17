بالفيديو.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الحالي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بسبب امتداد المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضًا بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما يشعرنا بمزيد من ارتفاع الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة.

وتابعت أن بداية هذا الأسبوع شهد تسجيل 38 درجة مئوية، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة ترتفع عن درجة الحرارة المقاسة في الظل بنحو 3 درجات، أي تصل إلى 40 درجة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة ستنكسر بنهاية الأسبوع.