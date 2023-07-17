ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الحالي

الأرصاد
الأرصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بسبب امتداد المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضًا بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما يشعرنا بمزيد من ارتفاع الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة.

وتابعت أن بداية هذا الأسبوع شهد تسجيل 38 درجة مئوية، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة ترتفع عن درجة الحرارة المقاسة في الظل بنحو 3 درجات، أي تصل إلى 40 درجة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة ستنكسر بنهاية الأسبوع.

الارصاد منخفض الهند الموسمي الرطوبة درجات الحرارة