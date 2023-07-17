جلسة في الزمالك لحسم موقف عواد مع الفريق

تعقد اللجنة الفنية بالزمالك، خلال الأيام المقبلة، جلسة حاسمه مع محمد عواد حارس الفريق الأبيض، وذلك لتحديد موقفه النهائي مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان أوسوريو مدرب الزمالك قد طالب عواد بتحديد موقفه سريعا للتركيز مع الفريق بشكل أكبر، مؤكدا له أن محمد صبحي هو الحارس الأول ويأتي محمد عواد في المرتبة الثانية وفقا للرؤية الفنية للمدرب أوسوريو.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته بالبطولة العربية للأندية يوم 28 من شهر يوليو الجاري مع فريق الاتحاد المنيستيري التونسي، ثم يلعب مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس .