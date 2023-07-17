"العمل": ختام برامج تدريبية للشباب.. وفعاليات مبادرة "اعرف واحمى نفسك" بالجيزة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، عن ختام 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، وكذلك 15 دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمركز ومدينة أطفيح على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات قبل نقلها إلى المكان الجديد.

كما تم تنظيم مبادرة "إعرف وإحمي نفسك من الإصابات" بالبنك الزراعى المصرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج ودورات تدريب مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة، وكذلك الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة للحفاظ على العمال والممتلكات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة اوضح فيه الانتهاء من 6 دورات تدريبية خلال الحالى بمراكز التدريب التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة والموجودة حالياً بمركز ومدينة أطفيح، فقد قامت بتنفيذ عدد 15 دورة تدريبية متنوعة على أقسام الخياطة والتفصيل والكهرباء والسباكة الصحية، وبأنه جارى اتخاذ الإجراءات لنقلها لمدينة الصف بالجيزة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأبناء المدينة من فرص التدريب المتاحة التى تقدمها الوحدة فى إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تنظيم اليوم الأول من مبادرة "إعرف وإحمي نفسك من الإصابات" إيمانا من المديرية بالرسالة الإنسانية والدور المجتمعي للسلامة والصحة المهنية، وأن الثروة الحقيقية في المجتمع هي القوي البشرية، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبإشراف وحضور الكيميائية أماني إسماعيل مدير الإدارة، والدكتور محمد مدكور ممثل الوزارة، وذلك بالبنك الزراعى المصرى بمشاركة أكثر من 50 شركة للتوعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

وجاء ذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي بين العاملين وأصحاب الأعمال.

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