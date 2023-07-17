مدير تعليم القاهرة ينصح طلاب الدور الثاني بالتريث وعدم التسرع في الإجابات

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير أعمال امتحانات النقل للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢" الدور الثانى"للصف الأول والثاني الثانوى العام بمدرسة إسماعيل القبانى الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة، حيث كان فى استقبالهم نهى أنور مديرة المدرسة، حيث أدى طلبة الصف الأول الثانوي امتحان اليوم الثالث في مادتى اللغة الثانية والفيزياء، بينما أدى طلبة الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية فى ٦ لجان إمتحانية.

وتحاور"موسى" مع أبنائه الطلاب على مستوى الإمتحان، وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات، وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الامتحانات، وقدم مدير المديرية النصيحة لأبناؤه الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات.

وأوصى" موسى " بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، كما تابع سير أعمال الإمتحانات بمدرسة أبو بكر الصديق، حيث كان فى إستقباله حمدان الصادق مدير المدرسة، كذلك تابع الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين وأوصاهم الاستمرار فى ممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.