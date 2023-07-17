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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: طائرات دون طيار تابعة للناتو نفذت هجوم جسر القرم

جسر القرم
جسر القرم
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قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، نقلًا عن مصادر عسكرية روسية، إنه من المرجح أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أنَّ متحدثة الخارجية الروسية اتهمت نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابي"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ السلطات الروسية تؤكد أن استمرار العلمية العسكرية تحمي روسيا.

وأشار إلى أنَّه جرى استئناف حركة العبارات، لكن حركة القطارات والسيارات المتوجهة عبر جسر القرم ما زالت متوقفة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم، اليوم الإثنين، على الجسر الذي يربط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بدءًا من العام 2014.  

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف".

استهداف جسر القرم روسيا