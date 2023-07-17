وزير الصحة ومحافظ قنا يضعان حجر أساس مستشفي الرمد

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا بوضع حجر الأساس لمشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا، بتبرع من مجموعة المرزوق بالكويت الشقيق.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والنائب محمد احمد الجبلاوي، والنائب مصطفي محمود مصطفي، والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر، والنائب محمد كمال موسي، والنائب أسامه الهواري اعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح وزير الصحة أن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢، وبلغت التكلفة الاجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب فقط ١٦٠ مليون جنيه، كما سيتم تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد ان توقفت عن العمل منذ ٢٠١٥.

وأكد محافظ قنا علي أهمية إعادة تشغيل مستشفي الرمد بعد تأهيلها كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، فاعمال الإحلال والتجديد تعد نقلة هامة فى طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء، مقدما الشكر إلي آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة علي جهودهم في دعم القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدا على أن تبرعات آل المرزوق في عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني.

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