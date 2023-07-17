مصرع 5 أشخاص على الأقل إثر فيضانات فى شمال الولايات المتحدة

الإثنين 17/يوليو/2023 - 02:52 م

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم في ولاية بنسلفانيا بسبب الفيضانات المفاجئة التي سببتها الأمطار الغزيرة في الولايات الشمالية الشرقية من هذا البلد.

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤولين في بلدة أبر ماكفيلد، مقاطعة باكس، بنسلفانيا، أن الأمطار الغزيرة بدأت في منطقة معبر واشنطن حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم السبت، مما أدى إلى جرف العديد من السيارات.

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما لا يزال طفلان يبلغان من العمر تسعة أشهر وشقيقتها البالغة من العمر عامين في عداد المفقودين.

تعرضت أجزاء أخرى من الساحل الشرقي، بما في ذلك فيرمونت، لأمطار غزيرة. وقال مسؤولون هناك إن الانهيارات الأرضية قد تصبح مشكلة حيث تواجه الولاية المزيد من الأمطار بعد أيام من الفيضانات.