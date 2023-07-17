49 قتيلاً حصيلة تغير المناخ والطقس السيئ في كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 49 قتيلا ، وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب الضرر الناجم عن الأمطار، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم انتشال ست جثث من نفق غمرته المياه، في مدينة أوسونج بوسط كوريا الجنوبية صباح اليوم.

وبالإضافة لذلك، مازال هناك 9 أشخاص على الأقل في تعداد المفقودين.

وتشهد كوريا الجنوبية مزيد من سقوط للأمطار الغزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما أدت الأمطار لوقوع انهيارات أرضية و انقطاع الكهرباء مؤقتا في عدة مناطق بالبلاد.

واضطر أكثر من 7 آلاف شخص للفرار من منازلهم، وتم نقلهم لأماكن آمنة بعيدا عن الفيضانات.

وبحسب مكتب الطقس أن هطول الأمطار الغزيرة سوف يستمر خلال الأيام المقبلة على مناطق متعددة من البلاد.