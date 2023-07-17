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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متخصصة في الذكاء الاصطناعي: جميع الوظائف ستتغير خلال الـ10 سنوات القادمة.. بالفيديو

الدكتورة رشا عابدين،
الدكتورة رشا عابدين، الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي
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قالت الدكتورة رشا عابدين، الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إن العالم في الفترة الحالية أصبح متغير جدًا والوظائف ستتغير خلال الفترات القادمة ولذلك فأن نظرة الطلاب لابد أن تكون شاملة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت "رشا" في حوارها عبر "زووم" لبرنامج "8 الصبح" على فضائية " دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الدراسات والأبحاث أثبتوا أنه خلال الـ7 أو 10 سنوات القادمة ستكون جميع الوظائف القادمة ستتغير تمامًا، ولذلك لابد على كل طالب أن ينمي مهاراته بحسب الوظائف التي ستغير السوق، موضحًة أن أكثر الوظائف التي ستكون مطروحة في السوق هي وظائف تحليل البيانات.

ونصحت الدكتورة رشا عابدن، الباحثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن الوظائف التي سيكون عليها طلب في المستقبل، ومعرفة المجالات المطلوبة.

 

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