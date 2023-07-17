اكتشاف مواهب وورش تنمية المهارات بالإجازة الصيفية بثقافة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليا تها الثقافية والفنية، حيث شهد بيت ثقافة السرو ورشة فنية بعنوان "كيفية تطوير المرأة لمهاراتها الشخصية وقدرتها الإبداعية ودورها فى تنمية اكتشاف مهارات الأبناء خلال الإجازة الصيفية"، تدريب الفنانة نادية معوض خليفة، قدمت بالورشة ثلاث محاور لاتقان فن إدارة الموهبة، أولها بعنوان "دور الأسرة فى تنمية مهارات الإبن" وذلك من خلال صنع ذكريات مع الأبناء وحفظها بشكل خاص باستخدام عمليات إعادة التدوير وصنع معلقات من الجينز، أو عمل ألعاب كحشو الملابس القديمة، استخدام زجاجات البلاستيك فى أعمال الزراعة وتزيين المنزل، ثانيها "دور الأمهات فى اكتشاف المواهب" من خلال قدرة الأمهات على الاتصال والحوار اللفظى مع الأبناء، التشجيع الدائم، المراقبة المستمرة، وثالثا "تحفيز مهارات الطفل نفسه" من خلال لفت انتباه الطفل بالكتب الملونة، ضرورة اقتناء الطفل لألعاب الذكاء كالمكعبات وحل الألغاز، إعطاء الطفل حرية التخيل واستخدامها فى الرسم أو بالقص واللصق وباستخدام الصلصال، وتشجيع الطفل على الإنخراط مع أفراد المجتمع .

ومع اقتراب احتفالات رأس السنة الهجرية، شارك قصر ثقافة دمياط الجديدة رواده بالحديقة المركزية لقاء عن "أهم مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية" للشيخ أشرف محمد رمضان عبده، بدأ حديثه سبب التسمية والمرتبطة بالهجرة النبوية، وعن فضل آخر شهر "ذو الحجة" والمرتبط بموسم الحج، كذلك يعد من الأشهر الحرم، أوضح أيضا أن كثير من الدول الإسلامية تعده عطلة من العطلات الرسمية، كما تقام عدد من مظاهر الاحتفال منها شراء وتوزيع الحلويات مع سرد لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك يتبادل المسلمون في هذا اليوم المعايدات .

تقام الفعاليات بإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وعلى مستوى المواهب شارك قصر ثقافة دمياط بيوم ثقافى متنوع بقرية شط الملح، أولها فقرة مع الشاعر والأديب صلاح عفيفى بندوة قدم من خلالها تجاربه الشعرية، إلى جانب اكتشاف لمواهب القرية الأدبية منهم ساندى أسامة، ومن ضمن اكتشاف المواهب الفنية بالرسم، أقيمت ورشة لأطفال القرية، تدريب الفنانة رشا الآغا.

كما تستمر حملة التوعية بثقافة استهلاك المياه وترشيدها، شاركت مكتبات ميت أبو غالب والروضة الثقافية لقاءات عن ترشيد النياه، مع د. صفاء شكل دكتوراه فلسفة فى التربية- ولبنى عيسى، موضحين معنى ترشيد استهلاك المياه الذى يشمل إدارة جميع الموارد الطبيعية للمياه العذبة على نحو مستدام، وذلك لحماية غلاف الأرض المائي وتلبية الطلب البشري الحالي والمستقبلي، وعن العوامل المؤثرة على نسب الاستهلاك، تم ذكر منها عدد السكان، النمو السكاني، حجم الأسرة على كمية المياه المستخدمة، وتم التوصية بضرورة ترشيد استهلاك المياه خاصة فى القطاعات الحكومية كالصناعية والسكانية والتجارية، للعمل على تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، كما أقيمت ورشة فنية بالتعاون بين قصر ثقافة الطفل وحضانة فريندز لعمل مجسمات ومعلقات من الصدف وقواقع البحر، تدريب رانا ليل وهاجر اللبان .

على جانب آخر أقيمت عدد من ورش الحكى الثقافى بمواقع دمياط عدد كبير من الفاعليات، منها ورشة حكى عن بنت الشاطئ مع شيماء صالح لرواد بيت ثقافة السرو، وأخرى عن قصة "التواضع" مع مى شقرية لرواد بيت ثقافة الزرقا، وآخرها بعنوان "الأمير والرجل الفقير" لرواد مكتبة ميت الخولى الثقافية مع أيمن عبد الرحمن، إلى جانب مناقشة قصة الغزالة والصياد لرواد قصر ثقافة كفر سعد مع أسماء الماس .

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