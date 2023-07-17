بالفيديو.. تفاصيل تدشين مبادرة «لا أمية مع تكافل»

قال الدكتور سمير الفقي، المدير التنفيذي لمبادرة “لا أمية مع تكافل”، إن قواعد البيانات الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتكافل وكرامة كان بها ما يقرب من 62% من المستفيدين لا يقرأوا ولا يكتبوا ولا يوجد معهم شهادة محو الأمية، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة في عام 2020 وتم توقيع بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لاستكمال الجزء الخاص بنشاط التعليم.

وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية " دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه تم وضع الإطار العام لمبادرة لا أمية مع تكافل والخطة العامة للتشغيل ونعمل على مستوى الـ 27 محافظة، موضحًا أن البروتوكول تم توقيعه مع هيئة تعليم الكبار باعتبارها الجهة المسئولة عن الكبار في مصر من سن 16 سنة فيما فوق وفحص قواعد البيانات على مستوى الـ 27 محافظة ونعمل بشكل عرضي على مستوى العزب والقرى والنجوع.

وتابع أنه تم تحديد أماكن الفصول وكيفية اختيار المدرسين داخل الفصول، مؤكدًا: "الأمر اختياري ولكننا نحفز دائمًا الأشخاص بالتواجد داخل الفصول".

وأردف، أنه تم فحص قواعد البيانات لحملة المؤهلات سواء دبلوم أو معهد فوق المتوسط أو مؤهل عالي ليكونوا الميسرين الموجودين داخل الفصول.