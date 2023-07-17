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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اليونسكو بحماية المواقع الأثرية من الاحتلال

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليونسكو، بحماية التراث والآثار الفلسطينية، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله: "إن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، يسعون للسيطرة على الأماكن الأثرية في بلدة سبسطية بنابلس، والمواقع الأثرية غرب بلدة حوسان بمدينة بيت لحم"، داعياً جميع الأطراف الدولية للتدخل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، قرار الاحتلال بتقليص كميات المياه، لمدينتي بيت لحم والخليل، بالإجراء العنصري، خاصة أن المستوطنين الذين يسرقون مياه الضفة الغربية، يستهلكون أربعة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون.

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