الأربعاء المقبل.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة

تبدأ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد غد الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 130 فنياً وصانعاً، جريًا على العادة السنوية.

وستُستبدل الكسوة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد الدكتور السديس، اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين وتسخر كل الإمكانات في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة.

وسيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث سيُرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربع على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يتم إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، وبعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.