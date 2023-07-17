وزير الصحة ومحافظ قنا يتفقدان مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام ودشنا المركزي

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا بجولة ميدانية لمشروع تطوير مستشفي نجع حمادي العام ومشروع تطوير مستشفي دشنا المركزى وذلك في إطار سلسلة جولاتة الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، رافقهما الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب ، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر ، والنائب محمد كمال موسي ، والنائب أسامه الهواري اعضاء مجلس الشيوخ .



واستمع وزير الصحة والسكان ومحافظ قنا إلى شرح تفصيلي عن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام والتي بلغت نسبة تنفيذها ٨٠ ٪ وتقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر ، حيث يحتوي الدور الارضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل) .

ووجه وزير الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام ، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي المدينة .

وعقب ذلك توجه وزير الصحة ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما إلي مدينة دشنا لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي ، واستمع الوزير والمحافظ إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي ، والتي تقع علي مساحة ٥٠٤٥ م٢ ، مقام عليها المبني الرئيسي للمستشفي ، والمبني الثاني للمستشفي ، ومبني العيادات الخارجية ، ومبني السكن ، وتتكون المستشفي من ٤ طوابق ( ارضي + ٣ متكرر ) بطاقة استيعابية ١٢٦ سرير ، ( ٦٩ إقامة ، ٢٧ عناية مركزة ، ٢٠ غسيل كلوي ، ٦ افاقة ، ٤ عمليات ) بالإضافة إلي ١١ حضانة ، و ١٦ عيادة خارجية .

ووجه وزير الصحة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيدا لدخولها الخدمة، مشيدا بموقعها المتميز على النيل، ما يساهم فى توفير هواء نقى وصحى للمرضي.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المستشفيات التي يجري تنفيذها ، للتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء ، لافتا إلي أننا حريصون على تقديم كل الدعم للشركات المنفذة لمشروعات الصحة داخل المحافظة، وتذليل أي معوقات أمامها، مؤكدا أنه بمجرد الإنتهاء من تلك المستشفيات ودخولها للخدمة سوف تُحدث نقلة كبيرة ومتميزة فى المنظومة الطبية بالمحافظة، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.

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