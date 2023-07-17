بدء اختبارات القدرات للالتحاق بتربية رياضية الفيوم

بدأت كلية التربية الرياضية بإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية، وذلك اليوم الإثنين، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، والدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، والدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.

صرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الاختبارات أجريت فى يومها الأول على 500 طالب وطالبة وتضمنت الكشف الطبي الأولي، ثم اختبارات الطول والوزن والقوام، تليها الاختبارات البدنية والمهارية، ثم الاختبار المعرفي، والمقابلة الشخصية، ثم الكشف الطبي العام.

وأوضح الدكتور محمود البشيهي، أن اختبارات القوام والبدنية والمهارة تتضمن التأكد من خلو الطالب من أي تشوهات بالقوام، والتعرف على الألعاب التي يمارسها الطالب، ومهاراته في الجري ١٠٠م و٨٠٠ م للذكور، و٥٠ و٦٠٠م للإناث، والرشاقة والمرونة الجسدية، وبعد الانتهاء من الاختبارات العامة يتم إجراء الكشف الطبي العام، والذي يراعى خلاله خلو الطالب من أي أمراض مزمنة.

فيما أشار الدكتور أشرف العباسي، إلي أنه يشترط ألا يقل طول الطلاب الذكور فى اختبارات الطول عن ١٦٥ سم، والإناث عن ١٥٥ سم، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

3f79da0d-920b-4e2f-a644-21692341580e

80f105cc-2481-48a0-abcb-8c4a4446fa63

6966c8ff-6ee2-4aab-a637-ac309175aa47