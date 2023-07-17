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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفع جلسة مرتضى منصور في سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات للقرار

أرشيفيه
أرشيفيه
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رفعت المحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضي منصور في سب وقذف موظفين عمومين لصدور القرار.

واستمعت هيئة المحكمة الي مرافعة مرتضي منصور بالقضية وفور الانتهاء من إجراءات الجلسة أمرت المحكمة التحفظ عليه لحين صدور القرار 

وتضمن أمر إحالة مرتضي منصور للمحاكمة بأنه خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١٠ حتى ٢٠٢١/١٢/١٤ ۱ قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ " المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما " على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها موجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النت خلال حسابه الالكترونيين، العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للاعتبار، كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة على النحو المبين بالتحقيقات.

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