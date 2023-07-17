بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات البيئة: التغيرات المناخية عابرة للحدود وتسبب ظواهر جوية متطرفة بالعالم

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية أو السيادية للدول ولكنها عابرة للدول والقارات، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية سيقع عليها ضرر كبير جدًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أنها لم يكن لها نصيب في الانبعاثات .

وأضاف "سرحان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدول الصناعية الكبرى منذ الثورة الصناعية هي المسبب الرئيسي في الانبعاثات، وليس بالضرورة الذي يقع عليها عبء التغيرات المناخية، موضحًا أن التغيرات المناخية هي دورة ينتج عنها ظواهر جوية متطرفة وجفاف، وحرائق غابات.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تنتقل من منطقة لأخرى بحسب تيارات الهواء وعوامل مناخية أخرى، مؤكدًا أن التغيرات المناخية دورة ينشئ وينتج عنها ما يطلق عليه ظواهر جوية متطرفة جدًا ما بين درجات حرارة عالية جدًا وجفاف ما يسبب حرائق الغابات.