رئيس طاقة النواب: التحالف الوطني يساعد في تحقيق أهداف التنمية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، تمثل ضرورة مهمة برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عوض الله ، في تصريحات صحفية اليوم، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل الأهلي كان كبيرا من خلال التحالف الوطني، والذي تم تكوينه في إطار تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، وجاء إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية حيث يمثل التحالف الذراع التنموي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، و منذ إطلاق التحالف في مارس 2022

واضاف، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية "كتف في كتف"، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة "ستر وعافية"، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن اللجنة استقبلت التحالف الوطني واستمعت الى الانجازات التي قام بها وابدت الدعم الكامل للتحالف ثم جاء مشروع القانون الجديد للتحالف كمظلة للتحالف للمساعدة في الدور الذي يقوم به



وثمن " عوض الله " اصدار مجلس النواب التشريع الجديد للتحالف لتوفير مظلة ضامنة تشريعيا وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف والذي يعمل به نحو 30 كيان، كما أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي جاء كخطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي حيث أن التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابة، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليونا و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.