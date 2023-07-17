نتائج منافسات الأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفرالشيخ

شهدت منافسات دوري الأنديـة الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ، 4 مباريات خماسي كــرة القدم، بين فرق المجموعة الثانية ،بإدارة شباب مطوبس، حيث لقاء خليج بحري، أمام برج مغيزل الذى أسفر عن فوز برج مغيزل 1/2، كما استطاع شباب الدهر تخطي خليج قبلي 1 / 0 و فوز الجزيرة الخضراء على خان الجني بثنائية نظيفة، وتخطي فريق السعادة لمركز برمبال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد "دوري الشوارع والأحياء و الساحات الشعبية " تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و 62 لاعب ولاعبة فى لعبة تنس الطاوله، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية والملاعب المفتوحة، وقد تضمنت شروط الإشتراك ان لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم و يتكون الفريق من 11 عضو و أما عن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضو أن يكون أعضائه من مواليد الأعوام التالية "2007/2008/2009/ 2010 " من عمر 13 حتى 17 سنة، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مره واحده من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزى موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمن المباراة تكون 20 دقيقة على شوطين لكرة القدم أما كرة اليد 30 دقيقه على شوطين و التغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفاعليات، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية .

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