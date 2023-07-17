زوران مانولوفيتش يقترب من الرحيل عن قيادة الاتحاد السكندري

علمت البوابة نيوز من مصادرها داخل نادى الاتحاد السكندري، بوجود رغبة من زوران مانولوفيتش ،المدير الفني لفريق الكرة ،وإدارة النادي ،بإنهاء العلاقة بين الطرفين ،خاصة بعد نتائج الدور الثاني خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن تجمع جلسة خاصة مع زوران مانولوفيتش ،ومجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،لبحث موقفه النهائي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،قد أعلنت عن تجديد التعاقد مع زوران مانولوفيتش موسم إضافي في وقت سابق .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أنهى الموسم المنقضي حديثاً في المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .