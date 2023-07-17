ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران مانولوفيتش يقترب من الرحيل عن قيادة الاتحاد السكندري

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش يقترب من الرحيل عن قيادة الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علمت البوابة نيوز من مصادرها داخل نادى الاتحاد السكندري، بوجود رغبة من زوران مانولوفيتش ،المدير الفني لفريق الكرة ،وإدارة النادي ،بإنهاء العلاقة بين الطرفين ،خاصة بعد نتائج الدور الثاني خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن تجمع جلسة خاصة مع زوران مانولوفيتش ،ومجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،لبحث موقفه النهائي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،قد أعلنت عن تجديد التعاقد مع زوران مانولوفيتش موسم إضافي في وقت سابق .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أنهى الموسم المنقضي حديثاً في المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

اخبار نادى الاتحاد السكندرى الاتحاد السكندري الدوري الممتاز الموسم الجديد زوران مانولوفيتش