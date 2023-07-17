انطلاق امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل فى الوادى الجديد

انطلقت اليوم الإثنين امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل للعام الدراسى 2022_ 2023 م .

وأكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تشمل طلاب المحافظة من لهم حق دخول الدور الثانى للعام الدراسى الحالى من تلاميذ الصفوف الابتدائية ( الرابع _ الخامس _ السادس ) ، طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى ( عام - مهنى - لغات )، الصفين الأول والثانى الثانوى( الكترونى وورقى )، الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى .

ولفت إلى أنه جرى تجهيز لجان سير الامتحانات المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط .

وأشار إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى .



