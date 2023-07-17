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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل فى الوادى الجديد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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انطلقت اليوم الإثنين امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل للعام الدراسى 2022_ 2023 م .

وأكد  سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تشمل طلاب المحافظة من لهم حق دخول الدور الثانى للعام الدراسى الحالى من تلاميذ الصفوف الابتدائية ( الرابع _ الخامس _ السادس ) ، طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى ( عام - مهنى - لغات )، الصفين الأول والثانى الثانوى( الكترونى وورقى )، الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى .

ولفت إلى أنه جرى تجهيز لجان سير الامتحانات المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط .

وأشار إلى  التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى .

 

 

 

 

 


 

امتحانات الدور الثاني ‏ محافظ الوادي الجديد - امتحانات النقل بجنوب سيناء